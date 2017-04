MAKE UP FOR EVER تستمر في رحلة الـ ULTRA HD

تستكمل MAKEUP FOR EVER سعيها لتوفير أساسيات البشرة المثالية باستعمال التقنية الغير مرئية وها هي الآن تعود بمنتج جديد، ULTRA HD Concealer، خافي العيوب المثالي لتقنية الـ4K الجديدة. كما وأصبح الآن آداء كريم الأساس السائل ULTRA HD Liquid Foundation أفضل مع توفّره على شكل قلم، ULTRA HD Stick Foundation، الذي يتميّز بسهولة إستخدامه وتغطيته العالية. وها قد إكتملت مجموعة الـULTRA HD المُؤلّفة من كريم الأساس السائل، كريم الأساس القلم وخافي العيوب، لتضمن حصولك على بشرة مثالية وطبيعية ومشرقة دون وجود طبقة مرئية من المكياج.

خافي العيوب ULTRA HD Concealer

إنّه منتج أساسي للحصول على مكياج مثالي كامل. خافي العيوب ULTRA HD Concealer يُكمّل أساس المكياح ULTRA HD السائل والقلم بتركيبته الـ 4K complex لنتيجة مثالية وبشرة مضيئة ومحيط عينين أكثر إشراقاً.

خافي العيوب ULTRA HD Concealer الخفيف على البشرة يعطي نتيجة طبيعية ومشرقة ، يعمل على تصحيح التجاعيد والخطوط حول العينين، ويُغطّي الهالات السوداء تحت العينين والشوائب لنتيجة مشرقة وأكثر شباباً.

أصبح الآن الحصول على مكياج طبيعي في متناول جميع النساء عند استخدام خافي العيوب ULTRA HD Concealer مع كريم الأساس السائل ULTRA HD Liquid Foundation أو كريم الأساس القلم ULTRA HD Stick Foundation. تركيبته المتقدّمة المتوفّرة في أنبوب سهل الإستخدام تضمن الحصول على مكياج مثالي خالٍ من العيوب حول العينين.

كما يمكن إستخدامه بمفرده، فهو يعمل على تغطية علامات التعب في المنطقة حول العينين لتبدو صحّية وكأنّك حصلت على قسط كافٍ من الراحة ويخفي الشوائب الصغيرة.

يتوفّر خافي العيوب ULTRA HD Concealer ضمن 10 درجات لونية تتناسب وتنساب بشكل طبيعي مع كريم الأساس السائل ULTRA HD Liquid Foundation وكريم الأساس القلم ULTRA HD Stick Foundation. كما ينصح خبراء التجميل لدينا باستعمال خافي العيوب أفتح بدرجة واحدة من لون البشرة للحصول على محيط عينين أكثر إشراقاٌ.

كريم الأساس القلم ULTRA HD STICK FOUNDATION

كما عملت MAKE UP FOR EVER على ابتكار كريم الأساس القلم Ultra HD Stick Foundation المصحّح للون البشرة. إنّ كريم الأساس القلم Ultra HD Stick Foundation ذات تركيبة كريمية، عملي، سريع ومتعدّد الإستعمال، فهو مثالي لتصحيح المكياج ولتحديد الوجه بنتيجة طبيعية. يضمن بشرة مثالية وخالية من العيوب أمام الكاميرا وفي ضوء النهار. تنمح تركيبته الكريمية لمسة نهائية مشرقة ومنعشة تناسب البشرة الطبيعية والجافة. يتوفّر ضمن 15 درجة لونية.