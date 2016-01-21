"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار الهرم أثناء مداهمة شقة للإخوان

صرح مسئول المركز الإعلامى الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه توافرت معلومات للأجهزة الأمنية حول قيام عناصر اللجان النوعية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، بالإعداد والتخطيط للقيام بأعمال عدائية خلال تلك الفترة، باستخدام المتفجرات والعبوات الناسفة، لاستهداف المرافق العامة والمنشآت الحيوية، وأنهم يستخدمون شقة كائنة بعقار بشارع اللبينى بمنطقة المريوطية بالجيزة، كأحد الأوكار، وكمخزن لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة.

وأضاف المسئول: مساء اليوم الخميس 21 الجارى تم استهداف الشقة المشار إليها، بمعرفة قوات مشتركة من الأجهزة الأمنية، حيث تبين وجود بعض تلك العناصر، وعدد من العبوات بالشقة، ولدى قيام خبير المفرقعات بالتعامل مع العبوات لتأمين الشقة، انفجر شرك خداعى أسفر عن استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة، ومواطن، والعثور على جثتين مجهولتين و 13 مصابا.

>تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج .

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