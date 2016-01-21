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ننفرد بأسماء المتوفين والمصابين فى حادث انفجار الهرم

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ننفرد بأسماء المتوفين والمصابين فى حادث انفجار الهرم ننفرد بأسماء المتوفين والمصابين فى حادث انفجار الهرم
حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين والمتوفين فى حادث انفجار شقة سكنية بالهرم، المصابون هم: محمد عزب، وسارة محمد، ومحمد أنور، وأحمد رفاعى، وعصام عبد القادر، وعصام أحمد عصام، ومحمد أمين، ورسلان سليم، والمجند محمد عبد الرازق، ومبارك جمال مبارك، وأمين الشرطة أحمد حسن، ومحمد فتحى، وربيع إبراهيم، وأحمد رفاعى أمين الشرطة بقطاع الأمن الوطنى.

كما وقع متوفون فى حادث الانفجار، وهم: شيماء هشام أبو عرب، وسارة ربيع خلف، ومحمد أنور عزب، وعزت قرنى عبد الحفيظ، والضابط تامر عصام أمين، والضابط محمود أبو المجد.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى والعقيد إبراهيم حسين والفريق المرافق لهم للقيام بعمليات التمشيط.
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>3 ضحايا و15 مصابا حصيلة انفجار عبوة ناسفة فى شارع الهرم

"صحافة المواطن".. قارئ يشارك بصور من موقع انفجار الهرم
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انتقال مدير أمن الجيزة لتفقد موقع انفجار عبوة ناسفة بالهرم

فرض كردون أمنى فى محيط "انفجار الهرم"

أول فيديو لآثار انفجار "المريوطية" بالهرم

الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل مصابى انفجار عبوة ناسفة بالهرم

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نائب محافظ الجيزة: عبوات ناسفة بورشة لتصنيع المتفجرات وراء انفجار الهرم
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