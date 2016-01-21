حبس 4 سيدات في أكبر شبكة للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

جددت النيابة العامة بالإسكندرية حبس 4 سيدات، 15 يوماً، علي ذمة التحقيقات، لإتهامهن بتكوين شبكة للأعمال المنافية للآداب تستقطب الرجال من العرب والليبيين.

كانت قد وردت معلومات إلي اللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية، تفيد قيام سيدة تدعي ن .ع .أ، 50 عاما، بدون عمل، بإدارة مسكنها بالطابق التاسع في عقار بشارع شعراوي منطقة لوران دائرة قسم شرطة أول الرمل للأعمال المنافية للآداب واستقطاب الفتيات والنساء وتقديمهن للرجال بمقابل مادي .

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم مداهمة الشقة و أسفر الضبط عن القبض علي 3 سيدات في حالة تلبس وطالبة جامعية، وتاجرين ليبيي الجنسية.

وعثر بالشقة علي 11 هاتفا محمولا كما وجد مبلغ وقدرته 3040 جنيهاً، وتم تحرير المحضر اللازم.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads