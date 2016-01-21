رئيس رابطة إسبانيا: ينبغي على زيدان رفع دعوى ضد الفيفا لحماية أبنائه

(إفي): أوصى رئيس رابطة كرة القدم الاحترافية الإسبانية (الليجا)، خابيير تيباس يوم الخميس الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني بـ"تقديم دعوى قضائية بحق الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية أبنائه"، بعد أن فرض (فيفا) عقوبة على (الميرينجي) وأتليتكو مدريد بدعوى مخالفات في قواعد التعاقد مع لاعبين قصر أجانب.

وقال تيباس، في مقابلة مع موقع (ليبرتاد ديخيتال)، "ما ينبغي على زيدان فعله هو تقديم دعوى بحق الفيفا لحماية أبنائه (حيث إن اثنين منهم ضمن قائمة المخالفات التي ارتكبها النادي في تعاقده مع لاعبين قصر أجانب). فيفا يحول دون حصول هؤلاء الأطفال على التأهيل المناسب".

وأوضح "العقوبة تلحق بالليجا ضررا كبيرا. لا أستطيع أن أفهم كيف تُفرض عقوبة على نادي يغطي النفقات الأساسية وتلك المتعلقة بالتعليم، اضافة إلى تكميل التأهيل الرياضي لطفل يقوم بما يحب فعله، لقيامه بذلك. لابد من تغيير اللوائح".

كما تحدث تيباس عن التحقيقات الجارية في شبهة تلاعب بنتيجة مباراة جمع ليفانتي وساراجوسا في 2011.

وأضاف "نحن على يقين من أن نتيجة تلك المباراة تم التلاعب بها. حصل 10 من لاعبي ريال ساراجوسا على حولات بنكية بقيمة 100 ألف يورو من النادي. هؤلاء اللاعبون سحبوا هذه الأموال من حساباتهم ودفعوها نقدا لقائد ليفانتي. هبطت أندية إلى دوري الدرجة الثانية بسبب تلك النتيجة".

وأشار إلى أن اللاعبين المتورطين في هذا الأمر قد يواجهون "عقوبات السجن. الأكيد أن هؤلاء اللاعبين سيتم منعهم من ممارسة كرة القدم".