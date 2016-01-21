اللجنة العليا للآثار تقرر مصادرة 14 قطعة آثرية ضبطت بجمارك دمياط

قررت اللجنة العليا للآثار مصادرة 14 قطعة أثرية تم ضبطها بجمارك دمياط ضمن رسالة أثاث وموبليات خشبية مصدرة إلى أمريكا .

وقال مصدر جمركي في تصريح اليوم الخميس إن اللجنة تأكدت من أثرية 14 قطعة عبارة عن مشغولات معدنية وخزفية ترجع إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وبدايات القرن العشرين (أسرة محمد علي باشا) ، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت بالمصادرة لصالح وزارة الآثار .

وقرر الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم القطع لوزارة الآثار.

وكانت سلطات جمارك دمياط برئاسة غريب محمد غريب أحبطت محاولة تهريب فازات وأثاث إلى أمريكا ، حيث تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي الصادر نهائي باسم إحدى الشركات، والصنف طبقا للمستندات 64 طردًا بوزن 4 أطنان بها موبليات وأثاث خشبية، وتم انتداب لجنة موسعة من وزارة الآثار متخصصة في الآثار الإسلامية والعصر الحديث وتم تشكيل لجنة أثرية من المجلس الأعلى للآثار.

أ ش أ