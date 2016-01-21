وزير الدفاع العراقى: داعش سيطر على أسلحة بـ27 مليار دولار من الجيش

قال الدكتور خالد العبيدى وزير الدفاع العراقى إنه بعد انتكاسة الموصل فى عام 2014، سيطر داعش علي 40 % من أراضى العراق، مشيرا إلى أن الجيش العراقى خسر تجهيزات أمنية وأسلحة تقدر ب 27 مليار دولار سيطر عليها داعش، وخسر ما يقرب من 60 ألف عسكرى عراقى.

وأشاد" العبيدى" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم بالحشد الشعبى الذى منع سقوط بغداد وتصدى مع الجيش العراقى لداعش، وواجه تمدد داعش، مشيرا إلى أن داعش يسيطر الآن على 15 % من أرض العراق فقط.

وأكد "العبيدى" أن العراق وجيشه يقاتل نيابة عن العالم، وأن العراق يواجه حربا مع عصابات إرهابية وفكر متطرف يحمله داعش، والذي ينتشر وهو ما يهدد أمن العالم بشكل كبير.

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وشدد على ان هناك بطيء في تحرير الرمادي مؤكدا أن الجسم تمكن من تحرير المدينة التى كانت مكتظة بالسكان وكان لابد من الحفاظ على حياتهم والبنية التحتية وان تكون الخسائر قليلة مؤكدا أن داعش أحدث تدمير كبير في الأنبار عقب تحرير الرمادي.

وأوضح أنه زار قوات الصاعقة ومقر هيئة التسليح وأنه هناك اتفاقيات سرية مع مصر لن يبوح للاعلام بها لأنها تندرج تحت الأسرار العسكرية.

وأشاد العبيدي بقوات الصاعقة المصرية وأنه هناك تعاون مع القاهرة على المستوى العسكرى، موضحا أنه تم التفاهم مع مصر على كافة الأصعدة.