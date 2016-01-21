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وزير الدفاع العراقى: تورط الحشد الشعبى فى جرائم مخالف للواقع

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وزير الدفاع العراقى: تورط الحشد الشعبى فى جرائم مخالف للواقع وزير الدفاع العراقى: تورط الحشد الشعبى فى جرائم مخالف للواقع
قال وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى، إن الحشد الشعبى منع سقوط بغداد، مؤكدا أن ما تردد حول تورط الحشد فى جرائم مخالف للواقع وأنه محاولة للفتنة الطائفية.

ووصف أن ما حدث فى المقدادية يعد محاولة إساءة للقوات الأمنية والجيش العراقى، مشيرا إلى أن الجيش العراقى يتوجه بكل حسم ويتعامل مع ميليشيات مسلحة تسعى لأحداث فتنة.

وأشار إلى أن ما حدث فى المقدادية استهدف الشيعة والسنة معا، مشددا على أن موارد الجيش العراقى محدود وأن تبنى جيش وأن تقاتل تجربة صعبة للغاية مؤكدا أنه لن يتمكن جيش من القتال والبناء فى أن واحد.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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