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مباشر كرة يد – مصر 18-12 الجزائر.. فلفل يتصدى لرمية جزائية

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مباشر كرة يد – مصر 18-12 الجزائر.. فلفل يتصدى لرمية جزائية مباشر كرة يد – مصر 18-12 الجزائر.. فلفل يتصدى لرمية جزائية

يرى إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك إن فريقه أضاع فوزا سهلا أمام بتروجيت.

الزمالك تعادل مع بتروجيت بهدف لكل فريق في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

بتروجيت تقدم أولا عن طريق أحمد جعفر قبل أن يتعادل الزمالك عن طريق معروف يوسف.

وقال إسماعيل يوسف عقب المباراة: "بتروجيت اختفى تماما في الشوط الثاني وأضعنا الفوز".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "فرصة فوز الزماك كانت في لقطة معروف يوسف في الشوط الأول. ولكنها ضاعت ولم نحقق الفوز".

وأهدر معروف يوسف فرصة هدف محقق في الشوط الأول بعد انفراد تألق أمامه محمد الشناوي.

و رفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع وبتروجيت إلى 11 نقطة في المركز الـ11.

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