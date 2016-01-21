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ختام فعاليات دورة الجداول الإلكترونية بثقافة جنوب سيناء

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ختام فعاليات دورة الجداول الإلكترونية بثقافة جنوب سيناء ختام فعاليات دورة الجداول الإلكترونية بثقافة جنوب سيناء
اختتم فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة المخرج المسرحى محمد حجاج التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الباحث سعيد الهمشرى رئيس الإقليم فعاليات دورة الجداول الإليكترونية " MS Excel 2007 " مايكروسوفت إكسيل 2007، اليوم الخميس، بقاعة نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة طور سيناء بإشراف أحمد سالم مدير قصر الطور، وانتصار إبراهيم المشرف المالى والإدارى بنادى تكنولوجيا المعلومات بالقصر، وصفاء عبد الستار مدرب حاسب آلى بنادى تكنولوجيا طور سيناء بمدينة طور سيناء ذلك ضمن الأنشطة التكنولوجية لمديرية الثقافة بجنوب سيناء المقدمة لأهالينا بمدينة طور سيناء.

برعاية خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة والأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تناولت المدربة تدريب الرواد على عمليات الجداول الإلكترونية المختلفة منها فتح ورقة عمل جديدة وحفظها بأكثر من صيغة تمثيل الجداول الإلكترونية بخرائط تدفق ورسم بيانى وعرض الجداول بأكثر من طريقة، كذلك إنشاء وتعديل الكثير من الدوال المهمة واختتمت الدورة بعمل اختبار لتقييم الأداء.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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