أنتبه..حب الشباب قد يصيبك بسبب سوء حالتك النفسية أوتناول أدوية معينة

بعض العلاجات الدوائية تسبب الإصابة بحب الشباب

حب الشباب مرتبط بالحالة النفسية

حب الشباب من أكثر الأمراض الجلدية شيوعا فى مرحلة البلوغ، وتلعب الهرمونات دورا أساسيا فى الإصابة به بجانب التغيرات الهرمونية، وفى التقرير التالى يوضح استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية الدكتور محمد لطفى الساعى أسباب الإصابة بحب الشباب.>ويوضح د. الساعى أن الوصفات التى تركز على أدوية مثل الكورتيزون أو الهيدروكورتيزون أو البردنيزون، تتسبب فى تفاقم الإصابة بحب الشباب، مشيرا إلى ضرورة تناول بعض المركبات مثل الليثيوم وكلوريد الليثيوم وبعض أشكال اليود، ويجب التواصل المستمر مع الطبيب المختص، للتأكد من مضاعفات الأدوية التى قد تزيد حدة وانتشار حب الشباب فى البشرة.>وتؤثر الحالة النفسية بصورة مباشرة على انتشار حب الشباب فأعراض كالتوتر والقلق تؤدى لارتفاع مستويات هرمون الأندروجين، والهرمونات الأخرى التى تساهم فى ظهور الشباب أثناء مرحلة البلوغ والشباب، أيضا فإن الاجهاد الشديد والتوتر يتسببان فى إفراز الكورتيزون وكذلك هرمونات الغدد الكظرية الأخرى، التى يمكن أن تحفز الغدد الدهنية وتؤدى لتفجر حب الشباب.

ورغم أن التوتر لا يسبب دائما حالة جديدة من حب الشباب، إلا أنه يفاقمها لدى أولئك الذين يعانون من هذه الحالة، ولذا ينصح استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية بالحصول على قسط كاف من النوم، وتخصيص 15 دقيقة كل يوم للاسترخاء والتأمل، مع الحرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية، والتى تبرز الأبحاث أهميتها فى انكماش الغدد الدهنية ومقاومة القلق.