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وصول السيسي إلي مطار الأقصر لحضور حفل افتتاح العام الثقافي المصري الصيني‎

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وصول السيسي إلي مطار الأقصر لحضور حفل افتتاح العام الثقافي المصري الصيني‎ وصول السيسي إلي مطار الأقصر لحضور حفل افتتاح العام الثقافي المصري الصيني‎

الرئيس – أرشيفية

 

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلي مطار الأقصر الدولي لحضور حفل افتتاح عام الثقافة المصري الصيني بحضور نظيره الصيني شي جين بينج.

وكان في استقبال الرئيس السيسى بالمطار محافظ الأقصر محمد بدر، والطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، ووزير الآثار ممدوح الدماطي، ووزير الثقافة حلمي النمنم.

وتوجه السيسي فور وصوله إلى معبد الأقصر الفرعوني الذي يحتضن حفل افتتاح عام الثقافة المصري الصيني. وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس السيسي منذ توليه منصبه كرئيسًا للجمهورية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج والوفد المرافق له قد وصل إلي مدينة الأقصر مساء اليوم الخميس لحضور الاحتفالية.

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