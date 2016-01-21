شكاوى ضد رئيس مجلس إدارة الأهرام لتدخله في السياسة التحريرية لإصدارات المؤسسة

أصدر أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، قرارا يقضى بعرض جريدة الأهرام اليومى وجميع الإصدارات الخاصة بالمؤسسة عليه للإطلاع عليها قبل النشر، على أن يخصص لكل إصدار ربع ساعة فقط وإعادتها بعد النظر فيها إلى إدارة التحرير المعنية فى حالة وجود أية تعديلات يقوم بها بنفسه، وفى حالة عدم وجود تعديلات يرسل النجار الإصدار مباشرة للمطبعة .

الأمر الذى أثار روساء تحرير إصدارات الأهرام واعتبروه تدخل سافر فى مهام عملهم ، وانتهاك لحقوقهم وصلاحيتهم وتدخل من رئيس مجلس الإدارة فى شئون التحرير، وإلغاء للفصل بين الإدارة والتحرير، وقاموا بإرسال مذكرة إلى المجلس الأعلى للصحافة لوقف التدخل والإعتداء على حريتهم من قبل رئيس مجلس الإدارة الذى نصب نفسه رئيسا لتحرير كل صحف إصدارات الأهرام .

فيما قرر المجلس الأعلى للصحافة بعقد اجتماع طارىء لهيئة المكتب الأحد المقبل لمناقشة الشكوى المقدمة من رؤساء تحرير الأهرام ضد النجار .

واعتبر رؤساء تحرير أصدارات الأهرام أن ما قام به النجار مخالفا لقانون سلطة الصحافة، وسلطات رئيس التحرير وأن قانون العقوبات يتعامل مع رئيس التحرير وليس رئيس مجلس الإدارة فيما يخص قضايا النشر.

فى الوقت الذى نفى فيه أعضاء مجلس إدارة الأهرام موافقتهم على هذا القرار وأبلغوا رؤساء التحرير أنه لم يطرح قرارا بهذا الشكل ولم يتم التصويت عليه