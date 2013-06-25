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صورة لريهانا تدخن سيجارتي حشيش تثير استياء محبيها

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صورة لريهانا تدخن سيجارتي حشيش تثير استياء محبيها صورة لريهانا تدخن سيجارتي حشيش تثير استياء محبيها

كتب : أ ش أ الثلاثاء 25-06-2013 20:11

أثارت صورة وضتعها ملكة الأر آند بي الصغيرة المطربة "ريهانا" على موقع للصور "أنستاجرام" فضيحة وردود فعل سلبية خلال إقامتها في العاصمة الهولندية أمستردام في إطار جولتها الغنائية العالمية، وهي تدخن سيجارتين عملاقتين من الحشيش كتبت تحتها "مجرد فتاة في أمستردام".

ووفقا لموقع "كلوزر أف أر" الفرنسي، فإن ريهانا استغلت فترة الراحة بين حفلين لتستمتع مع أصدقائها في مقهى، وبالطبع فإن ريحانا شاركت معجبيها صورها في هذه الجلسة وهي تدخن سيجارتين عملاقتين من الحشيش في آن واحد مما أثار فضيحة.

وكانت "ريهانا" قبلها بساعات وضعت على موقع الصور صورة لها تدخن الحشيش في غرفتها، وكتبت أسفلها "اسمحوا بها"، هو ما يشير بوضوح دعمها لتقنين والسماح بتدخين هذا المخدر، ما أثار استياء جمهورها خاصة الآباء والأمهات.

يذكر أن ريهانا أثارت ضجة وجدلا واسعا في شهر مارس الماضي عندما تم العثور على مخدر الحشيش في إحدى سيارات رحلتها الفنية أثناء عبورها الحدود الكندية، بعد أن نشرت أيضا صورا لها تدخن الحشيش في هاواي وصور كعكة عيد ميلادها المحشوة بالحشيش.

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ON Sport

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