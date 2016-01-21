المروحيات العسكرية تحلق في سماء الأقصر لتأمين زيارة الرئيس السيسى ونظيره الصيني‎

حلقت المروحيات العسكرية في سماء مدينة الأقصر مساء الخميس لتأمين زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، لحضور حفل افتتاح عام الثقافة المصري الصيني بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشهدت مدينة الأقصر إجراءات أمنية غير مسبوقة تزامنًا مع الزيارة التاريخية للرئيسين. وتضمنت الإجراءات تكثيف التواجد الأمني ودوريات شرطية في مختلف شوارع المدينة.

ووسعت قوات الشرطة دائرة الاشتباه بين القادمين والمغادرين للمحافظة، كما أخضعت القوات مداخل ومخارج المدينة لإجراءات أمنية غير مسبوقة. واستعانت مديرية أمن الأقصر بقوات من محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر لتأمين الزيارة التاريخية.

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