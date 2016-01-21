ارتفاع ضحايا حادث انفجار المريوطية إلى 6شهداء و13 مصابًا

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية ارتفاع عدد ضحايا انفجار عبوة ناسفة أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر إرهابي بمنطقة المريوطية بالجيزة إلى 6 شهداء و13 مصابا.

وأوضح المصدر، أن الشهداء شملوا ضابطا وأمين شرطة ومجندا ومواطنا بالإضافة إلى جثتين مجهولتي الهوية .

وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية وأكدتها التحريات السرية مفاداها اختباء عدد من العناصر الإرهابية داخل إحدى الشقق بأحد الشوارع المتفرعة من شارع “اللبيني” بمنطقة المريوطية بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، قامت قوة أمنية بمداهمة الشقة المشار إليها وبتفتيشها عثر على عدد من العبوات المتفجرة، وأثناء فحصها انفجرت إحداها مما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 13.

ا ش ا