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جامعة المنيا: رصد 100 حالة غش منذ بدء امتحانات نصف العام الدراسي

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جامعة المنيا: رصد 100 حالة غش منذ بدء امتحانات نصف العام الدراسي جامعة المنيا: رصد 100 حالة غش منذ بدء امتحانات نصف العام الدراسي

 

جامعة المنيا – أرشيفية

قال رئيس جامعة المنيا الدكتور جمال أبو المجد ، إن لجان مراقبة امتحانات نصف العام الدراسي بالجامعة تمكنت من ضبط 33 حالة غش في الامتحانات بكليات العلوم، دار العلوم، الأداب والهندسة ليرتفع إجمالي عدد حالات الغش منذ بدء الامتحانات وحتى اليوم إلى 100 حالة غش.

وأضاف أبو المجد في تصريح اليوم الخميس- أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الحالات ، وطبقت عليهم العقوبات والضوابط التي أقرها مجلس الجامعة.

وأوضح أنه تم تحرير 18 حالة بكليات العلوم ودارالعلوم والآداب والهندسة وتم تطبيق عقوبة إلغاء المادة عليهم ، وحالة بكلية دار العلوم تم تطبيق عقوبة إلغاء مادتين عليه وتم تطبيق المادة 125 بإحالة 5 طلاب من كلية الآداب إلى مجلس التأديب وتطبيق عقوبة الإنذار على 9 طلاب من كلية دار العلوم والآداب والتربية .

وأكد رئيس جامعة المنيا أن الجامعة حريصة على التأكد من جودة أماكن الامتحانات وتوافر كافة الأدوات والخدمات الطبية التي تساعد على انتظام سيرها بسهولة ويسر.

ا ش  ا

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