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محافظ المنوفية يغلق 9 منشآت صحية وغذائية مخالفة

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محافظ المنوفية يغلق 9 منشآت صحية وغذائية مخالفة محافظ المنوفية يغلق 9 منشآت صحية وغذائية مخالفة
أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية قرارا بإيقاف تشغيل مصنع حلويات بقرية ميت شهالة مركز الشهداء، وذلك بعد مرور لجنة من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية وتبين وجود خطر يتمثل فى نقص شديد فى الاشتراطات الصحية لهذا المصنع.

كما وافق محافظ المنوفية على غلق مخزن لتجارة الأدوية بمدينة منوف لمدة شهر، وذلك لعدم وجود المدير المسئول أثناء المرور طبقا لقانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955م، وإيقاف تشغيل مطعم وكافية بمدينة شبين الكوم لتواجد نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، لحين استيفاء هذه المطباخ للشروط الصحية.

وأصدر المحافظ قرارا بغلق فورى لـ3 عيادات بمركز بركة السبع وعيادة أخرى بمركز أشمون، وغلق فورى لـ3 معامل بمدينة منوف، و3 ببركة السبع، ومعمل بمدينة أشمون، وذلك بعد مرور إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وتبين عدم ترخيص هذه العيادات والمعامل.

فيما وافق عبد الباسط على غلق إدارى لـ3 مراكز للعلاج الطبيعى بمدينة منوف، وذلك بعد مرور إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وتبين أن هذه المراكز غير مرخصة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أن صحة المواطن هى المحرك الرئيسى للأنشطة الاقتصادية والتنموية فى كافة المجتمعات وهى رأس المال الحقيقى للنهوض بالمجتمعات الحديثة.

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