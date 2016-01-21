الداخلية: الإخوان وراء انفجار الهرم

قالت وزارة الداخلية إن عناصر اللجان النوعية التابعة لتنظيم الإخوان خططت للقيام بأعمال عدائية خلال تلك الفترة باستخدام المتفجرات، والعبوات الناسفة لاستهداف المرافق العامة والمنشآت الحيوية.

وأضافت الداخلية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن هذه العناصر تستخدم شقة كائنة بعقار بشارع اللبينى بمنطقة المريوطية بالجيزة كأحد الأوكار، وكمخزن لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة.

وأكدت الداخلية أنه تم استهداف هذا الوكر اليوم الخميس بمعرفة قوات مشتركة من الأجهزة الأمنية، حيث تبين وجود بعض تلك العناصر، وعدد من العبوات بالشقة.

وأشار البيان إلى أن شراك خداعى انفجر أثناء تعامل خبير المفرقعات معه ما أسفر عن استشهاد 3 من رجال الشرطة ومواطن والعثور على جثتين مجهولتين و 13 مصاب .

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .