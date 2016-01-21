أخبار عاجلة

«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
وقفة للمسيحيين والمسلمين بـ«الشموع» أمام «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الداخلية: الإخوان وراء انفجار الهرم

Google+ Print
الداخلية: الإخوان وراء انفجار الهرم الداخلية: الإخوان وراء انفجار الهرم

وزارة الداخلية

قالت وزارة الداخلية  إن عناصر اللجان النوعية التابعة لتنظيم الإخوان خططت للقيام بأعمال عدائية خلال تلك الفترة باستخدام المتفجرات، والعبوات الناسفة لاستهداف المرافق العامة والمنشآت الحيوية.

وأضافت الداخلية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”  أن هذه العناصر تستخدم  شقة كائنة بعقار بشارع اللبينى بمنطقة المريوطية بالجيزة كأحد الأوكار، وكمخزن لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة.

وأكدت الداخلية أنه تم استهداف هذا الوكر اليوم الخميس  بمعرفة قوات مشتركة من الأجهزة الأمنية، حيث تبين وجود بعض تلك العناصر، وعدد من العبوات بالشقة.

وأشار البيان إلى أن شراك خداعى انفجر أثناء تعامل خبير المفرقعات معه ما أسفر عن استشهاد 3  من رجال الشرطة ومواطن والعثور على جثتين مجهولتين و 13 مصاب .

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا