ارتفاع عدد ضحايا الشرطة في الهرم إلى شهيدين «ضابط وأمين شرطة»

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية ارتفاع عدد شهداء حادث انفجار عبوة ناسفة أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر إرهابي بمنطقة المريوطية بالجيزة إلى شهيدين و 12 مصابا.

وأكد المصدر الأمني ، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن الانفجار أسفر عن استشهاد الملازم أول محمود أبوالمجد من قوة قطاع الأمن المركزي وأمين الشرطة شريف إبراهيم ، بالإضافة إلى إصابة آخرين من بينهم اثنان من رجال الشرطة وحالتهم خطرة .

وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية وأكدتها التحريات السرية مفاداها اختباء عدد من العناصر الإرهابية داخل إحدى الشقق بأحد الشوارع المتفرعة من شارع “اللبيني” بمنطقة المريوطية بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، قامت قوة أمنية بمداهمة الشقة المشار إليها وبتفتيشها عثر على عدد من العبوات المتفجرة، وأثناء فحصها انفجرت إحداها مما أدى إلى استشهاد ضابط وأمين شرطة وإصابة 12 آخرين.

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