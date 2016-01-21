أخبار عاجلة

«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
وقفة للمسيحيين والمسلمين بـ«الشموع» أمام «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ارتفاع عدد ضحايا الشرطة في الهرم إلى شهيدين «ضابط وأمين شرطة»

Google+ Print
ارتفاع عدد ضحايا الشرطة في الهرم إلى شهيدين «ضابط وأمين شرطة» ارتفاع عدد ضحايا الشرطة في الهرم إلى شهيدين «ضابط وأمين شرطة»

 

أرشيفية

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية ارتفاع عدد شهداء حادث انفجار عبوة ناسفة أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر إرهابي بمنطقة المريوطية بالجيزة إلى شهيدين و 12 مصابا.

وأكد المصدر الأمني ، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن الانفجار أسفر عن استشهاد الملازم أول محمود أبوالمجد من قوة قطاع الأمن المركزي وأمين الشرطة شريف إبراهيم ، بالإضافة إلى إصابة آخرين من بينهم اثنان من رجال الشرطة وحالتهم خطرة .

وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية وأكدتها التحريات السرية مفاداها اختباء عدد من العناصر الإرهابية داخل إحدى الشقق بأحد الشوارع المتفرعة من شارع “اللبيني” بمنطقة المريوطية بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، قامت قوة أمنية بمداهمة الشقة المشار إليها وبتفتيشها عثر على عدد من العبوات المتفجرة، وأثناء فحصها انفجرت إحداها مما أدى إلى استشهاد ضابط وأمين شرطة وإصابة 12 آخرين.

ا   ش   ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا