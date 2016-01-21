دبلوماسي روسي: محادثات سوريا ستبدأ حتى دون مشاركة المعارضة

قال دبلوماسي روسي يوم الخميس إن بلاده ستدعم وفدا بديلا من المعارضة السورية للتفاوض مع الحكومة في محادثات السلام في جنيف في وقت لاحق هذا الشهر إذا لم يتم تعديل فريق المعارضة الحالي أو إذا قاطع المحادثات.

وبحسب رويترز قال الدبلوماسي “ما نحاول تحقيقه هو إما توسيع وفد ‘الرياض‘ ليضم المعارضة المعتدلة أو أن يكون هناك وفد معارض منفصل.”

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا يوم الأربعاء إن المحادثات قد تتأجل لكن على القوى الكبرى أن تواصل الضغوط لحمل المشاركين على الجلوس على مائدة المفاوضات.

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع دي ميستورا في دافوس يوم الخميس وأجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف قالا خلالها إن المحادثات ستمضي قدما في يناير كانون الثاني رغم عدم الاتفاق فيما يبدو على من ينبغي أن يمثل المعارضة.

وقال الدبلوماسي الروسي إن يوم الجمعة الموافق 29 يناير هو “اليوم الأخير” لإجراء المحادثات.

وقال مجلس يمثل المعارضة السورية تدعمه السعودية يوم الاربعاء إنه لن يحضر المفاوضات في جنيف مع الحكومة إذا شارك فيها طرف ثالث.

وذكر الدبلوماسي أنه في حال مقاطعة المعارضة للمحادثات “فسوف يأتي الوفد الثاني. سيتفاوضون مع الحكومة.”

وتابع قوله “إما أن يقنع كيري السعوديين بتوسيع (تمثيل المعارضة) وإما سنلجأ لوفد ثان.”