أخبار عاجلة

«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
وقفة للمسيحيين والمسلمين بـ«الشموع» أمام «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

دبلوماسي روسي: محادثات سوريا ستبدأ حتى دون مشاركة المعارضة

Google+ Print
دبلوماسي روسي: محادثات سوريا ستبدأ حتى دون مشاركة المعارضة دبلوماسي روسي: محادثات سوريا ستبدأ حتى دون مشاركة المعارضة

أرشيفية

قال دبلوماسي روسي يوم الخميس إن بلاده ستدعم وفدا بديلا من المعارضة السورية للتفاوض مع في محادثات السلام في جنيف في وقت لاحق هذا الشهر إذا لم يتم تعديل فريق المعارضة الحالي أو إذا قاطع المحادثات.

وبحسب رويترز قال الدبلوماسي “ما نحاول تحقيقه هو إما توسيع وفد ‘الرياض‘ ليضم المعارضة المعتدلة أو أن يكون هناك وفد معارض منفصل.”

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا يوم الأربعاء إن المحادثات قد تتأجل لكن على القوى الكبرى أن تواصل الضغوط لحمل المشاركين على الجلوس على مائدة المفاوضات.

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع دي ميستورا في دافوس يوم الخميس وأجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف قالا خلالها إن المحادثات ستمضي قدما في يناير كانون الثاني رغم عدم الاتفاق فيما يبدو على من ينبغي أن يمثل المعارضة.

وقال الدبلوماسي الروسي إن يوم الجمعة الموافق 29 يناير هو “اليوم الأخير” لإجراء المحادثات.

وقال مجلس يمثل المعارضة السورية تدعمه يوم الاربعاء إنه لن يحضر المفاوضات في جنيف مع الحكومة إذا شارك فيها طرف ثالث.

وذكر الدبلوماسي أنه في حال مقاطعة المعارضة للمحادثات “فسوف يأتي الوفد الثاني. سيتفاوضون مع الحكومة.”

وتابع قوله “إما أن يقنع كيري السعوديين بتوسيع (تمثيل المعارضة) وإما سنلجأ لوفد ثان.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور