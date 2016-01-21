مركز إعلام الخارجة ينظم ندوة بعنوان العزوة بين الواقع الديني والاجتماعية‎

صرح حمدي كامل، مدير مركز إعلام الخارجة، أن المركز نظم ندوة إعلامية بعنوان «العزوة بين الواقع الديني والاجتماعي».

وقال «كامل»، إن النوة تناولت مفهوم العزوة من المفاهيم التي كان لها بالغ الأثر في كثرة الإنجاب خاصة في المناطق الريفية، مما نتج عنه آثار سلبية تتعلق بزيادة السكان والتأثير على الموارد والخدمات، وأضاف أن الندوة إلاعلامية عقدت في الوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة حاضر فيها الشيخ صلاح فودة وكيل مديرية الأوقاف وعبير محمد متولي مدير فرع المجلس القومي للسكان.

وتناولت الندوة العديد من الجوانب تتعلق بالقضية السكانية أبرزها، الأسرة كنواة للمجتمع وأهم دعائمها من حسن الاختيار لكل من الزوج والزوجة وحسن تربية الابناء وكذا تأديبهم وتكريم الإسلام للمرأة ومفهوم تنظيم الأسرة في الإسلام وما يعنيه من المباعدة بين فترات الحمل والإنجاب من ناحية وتوفير ما يكفي لتربية الأبناء تربية حسنة تغنيهم عن السؤال كما تناول بعض المفاهيم الدينية الخاصة بالقوامة والكثرة فى العدد وأثرها على المجتمع.

وتناولت عبير متولي، بعض الإحصائيات الخاصة بالقضية السكانية أبرزها نسبة البطالة والأمية، وكذلك عناصر المشكلة السكانية المتعلقة بسوء التوزيع وقلة الموارد ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة في مصر ويأتي على رأسها بعض الموروثات الاجتماعية والفهم الخاطئ للدين في أحيان أخرى، وأشارت إلى جهود الدولة في مواجهة هذه القضية عن طريق إنشاء المشروعات بهدف إعادة توزيع السكان والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وكذلك دور الدولة فى توفير الرعاية الصحية والخدمات التعليمي والاجتماعي.