693مشروعًا استثماريًا منفذًا بقرى المنيا بقيمة 3ملايين خلال العام الماضي‎

أعلنت إدارة تنمية القرية بالمنيا عن تنفيذ 693 مشروعًا استثماريًا صغيرًا بقرى المحافظة بقيمة 3 مليون و92 ألف جنيه خلال عام 2015، بما يحقق جذبًا للاستثمارات ويضع محافظة المنيا من أولى المحافظات بالنسبة لقيمة الاستثمارات التي يتم جلبها أو قيمة تحصيل القروض المنصرفة.

أوضح يوسف خير جرجس، مدير عام التنمية، أن هذه المشروعات تهدف في المقام الأول إلى تشجيع إقامة مشروعات صغيرة للأسر الريفية لإيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل الفردي والأسر في وتحسين مستوى المعيشة بقرى المنيا، مشيرًا إلى أن المشروعات تشمل العديد من المجالات المختلفة مابين (إنتاجية ـ تسويقية ـ خدمية ـ ورش حرفية ـ زراعية ).

وأضاف أن هذه المشروعات ممولة من صندوق التنمية المحلية بجهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع بوزارة التنمية المحلية بالقاهرة، لافتًا أن رأس مال المشروع الواحد يتراوح ما بين 2000- 7500 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تحقيق أعلى نسبة تحصيل أقساط من المنتفعين خلال العام، والتي بلغت 3,7 مليون جنيه.

هذا وقد قدم الجهاز منحه قدرها 181 ألف جنية لشراء سيارة نظافة قلاب سعة 4 متر مكعب للمحافظة، خصصت بقرية ابيوها بمركز أبو قرقاص، وذلك تقديرًا للتعاون البناء والجهود المبذولة بين الجهاز وإدارة التنمية بمحافظة المنيا خلال هذا العام.