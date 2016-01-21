بالصور.. أمسية شعرية عن الموروث الشعبى والعادات القديمة بالداخلة

نظمت مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد سهرة فنية وشعرية فى دوار العمدة بقرية بدخلو، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة القرية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، التى تضمنت عقد أمسية شعرية لأدباء قصر ثقافة موط، ومحاضرة ثقافية عن العادات والتقاليد والموروث الشعبى والقيم والمبادئ التى يتحلى بها الشعب المصرى وفقرة ابتهالات دينية وعرض فنى لفرقة التلقائيين لقصر ثقافة موط.

عقدت الأمسية برعاية اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد والدكتور محمد بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة فوزية أبو النجا وكيل الوزارة رئيس الإقليم، وحضرها عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز الداخلة ولفيف من أهالى القرية.



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