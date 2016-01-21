عبير تقبية: حصلت على الموافقة الأمنية لنقل موقف منيا القمح

قالت عبير تقبية عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح، إنها حصلت اليوم الخميس، على الموافقة الأمنية من إدارة المرور، لنقل موقف الزقازيق، من خلف المطحن إلى ناحية قصر الثقافة، و البدء فى تشغيله ابتداءً من اليوم.

و أضافت النائبة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنها هى و عدد من القيادات بالمدينة أشرفوا على أعمال تركيب التندات و تجهيز الموقف الجديد، لسرعة نقله من مكانه.

كان قرار من المحافظ السابق الدكتور رضا عبدالسلام صدر بنقل الموقف إلى أرض المطحن، مما أثار غضب الموطنين خلال الأشهر الماضية بسبب معاناتهم لبعد المسافة، وتقدموا بشكاوى للجهات المختصة، لطلب نقل الموقف من مكانة آخر، إلا أن النواب تدخلوا لدى الجهات المختصة لتلبية مطالب المواطنين.