صور| بسبب زيارة السيسى ورئيس الصين.. الأقصر بدون مارة

خلت الشوارع المحيطة بمعبد الأقصر الفرعوني بمدينة الأقصر مساء الخميس من السيارات والمارة تزامنا مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.

وأغلقت أجهزة الأمن المحال التجارية والمطاعم والكافيتريات والمقاهي القريبة من المعبد.

وشهدت مدينة الأقصر إجراءات أمنية مشددة تزامنا مع زيارة الرئيسين للمدينة.

وتضمنت الإجراءات تكثيف التواجد الأمني ودوريات شرطية في مختلف شوارع المدينة.

ووسعت قوات الشرطة دائرة الاشتباه بين القادمين والمغادرين للمحافظة كما أخضعت القوات مداخل ومخارج المدينة لإجراءات أمنية غير مسبوقة.

واستعانت مديرية أمن الأقصر بقوات من محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر لتأمين الزيارة التاريخية.