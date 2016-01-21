بالصور - قبل الدربي.. النني يشارك قوة أرسنال الضاربة في مران ' الأخبار السعيدة '

شارك محمد النني في مران أرسنال يوم الخميس بجانب الثنائي العائد من الإصابة فرانسيس كوكلين وأليكسيس سانشيز استعدادا للمواقعة المنتظرة أمام تشيلسي.

دربي منتظر بين أرسنال وتشيلسي يوم الأحد في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وعاد كوكلين بشكل مفاجئ وسعيد لجماهير أرسنال للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق ليقترب أكثر وأكثر من العودة للمشاركة في المباريات. بعدما كان من المنتظر أن يغيب حتى فبراير القادم.

وشهد مران أرسنال ظهور النني الذي انضم حديثا إلى كتيبة آرسين فينجر وجلس على مقاعد البدلاء أمام ستوك سيتي. ومن المنتظر أن يظهر في ملعب الإمارات لأول مرة.

حظوظ النني للمشاركة أمام تشيلسي تبدو قليلة على عكس حظوظه الكبيرة جدا جدا للظهور أمام بيرنلي في كأس إنجلترا يوم السبت الموافق 30 يناير.

وشارك سانشيز في المران بشكل طبيعي قبل أن يؤكد فينجر إمكانية التشيلي المتوج بكأس كوبا أمريكا بالعودة للمشاركة مع الفريق أمام تشيلسي.

بينما تأكد عودة ميسوت أوزيل للمشاركة من جديد بعدما غاب أمام ستوك سيتي للإصابة.

ومع أخبار جاهزية أوزيل وعودة سانشيز وكوكلين ظهر توماس روزيسكي أيضا مع حديث فينجر عن اقتراب عودة داني ويلبيك.

لتقترب كتيبة المدفعجية من الاكتمال بعد معاناة مستمرة من الإصابات.

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ويحتل أرسنال المركز الأول برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر سيتي. بينما يأتي تشيلسي في المركز الـ14 برصيد 25 نقطة