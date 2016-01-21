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نيابة العاشر تخلى سبيل صاحب سيارة مجهولة مشتبه فيها بالأردنية

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نيابة العاشر تخلى سبيل صاحب سيارة مجهولة مشتبه فيها بالأردنية نيابة العاشر تخلى سبيل صاحب سيارة مجهولة مشتبه فيها بالأردنية
أصدرت نيابة العاشر من رمضان برئاسة المستشار محمد جودة، قرارا بإخلاء سبيل "عمرو على جمال" صاحب سيارة مجهولة بميدان الأردنية.

وأكدت تحريات المباحث أن صاحب السيارة ليس له علاقة بأى جماعات محظورة، وتركها قريبة من موقف السيارات لحين عودته لها.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية تلقى بلاغا من شرطة النجدة بالعاشر، يفيد بتواجد سيارة ملاكى
>وتم فرض كردون أمنى من إدارة قوات الأمن حول المكان، واستدعاء خبير المفرقعات من إدارة شرطة الحماية المدنية بإشراف العقيد أحمد الشوادفى، للتأكد من خلوها من أى مواد متفجرة، وتم تحرير المحضر رقم 648 جنح أول العاشر.

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