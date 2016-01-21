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نقص البروتينات أبرز أسباب الصلع.. لو مبتحبش اللحمة كل سبانخ

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نقص البروتينات أبرز أسباب الصلع.. لو مبتحبش اللحمة كل سبانخ نقص البروتينات أبرز أسباب الصلع.. لو مبتحبش اللحمة كل سبانخ
الرجال أكثر عرضة لفقدان الشعر من النساء، وهذا يرجع بالأساس لنمط صلع الذكور، وهناك طرق لعلاج الذكور والإناث تتوقف على السبب المؤدى للصلع أو فقدان الشعر.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، أبرز الأسباب المؤدية للصلع، وهى:

•نقص البروتين يسبب سقوط وفقدان الشعر


>إذا كنت لا تحصل على ما يكفى من البروتين فى النظام الغذائى الخاص بك، فإن ذلك سيعمل على إيقاف نمو الشعر، وفقا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

العلاج:


>وللعلاج يجب تناول البروتين من مصادر كثيرة منها الأسماك، واللحوم، والبيض، وإذا كنت لا تأكل اللحوم أو المنتجات الحيوانية، فهناك 5 مصادر نباتية للبروتين، هى السبانخ والبروكلى والليفت والمشروم والبقدونس والقرنبيط.

•نمط صلع الذكور يسبب فقدان الشعر


>نحو اثنين من كل ثلاثة رجال يعانيان من فقدان الشعر عند وصولهما سن 60 عاماً، وهذا يطلق عليه نمط صلع الذكور، وهذا النوع من فقدان الشعر ناجم عن تغيير الجينات والهرمونات الجنسية الذكرية.

العلاج:


>ويمكن علاج صلع الذكور بالكريمات الموضعية مثل "مينوكسيديل" وبعض الأدوية عن طريق الفم مثل فيناسترايد التى تساعد على وقف تساقط الشعر أو حتى نمو الشعر مستقبلياً، كما يمكن العلاج بإجراء عملية جراحية لزرع الشعر.

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