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أخبار السعودية اليوم.. السعودية تسمح للسوريين بالعمل إلكترونيا

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أخبار السعودية اليوم.. السعودية تسمح للسوريين بالعمل إلكترونيا أخبار السعودية اليوم.. السعودية تسمح للسوريين بالعمل إلكترونيا
تركزت أخبار اليوم على عدد من الأخبار الهامة، ففى البداية وافقت جهات سعودية عليا على السماح للسوريين الزائرين الموجودين على أراضى المملكة بالعمل وفق تنظيم "أجير" الإلكترونى.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الخميس عن مصدر مطلع قوله إن السوريين الموجودين على أراضى المملكة ممن يحملون تأشيرة زيارة، سيمكنهم العمل من خلال بوابة "أجير"، التى تنظم وتوثق العمل المؤقت للأيدى العاملة، خارج مكان عملها الأصلى.

أخبار السعودية اليوم
>وجاء فى أخبار السعودية اليوم، قيام التحالف العربى بضربات أصابت منشآت لتخزين النفط فى ميناء راس عيسى اليمنى المطل على البحر الأحمر اليوم الخميس مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وأوضحت أخبار السعودية اليوم أن الضربات استهدف منشأة تستخدم لتعبئة صهاريج الشاحنات بمنتجات مكررة للاستهلاك المحلى. وقال العمال إن النيران اشتعلت فى المنطقة وإن خمسة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم.

وفى أخبار السعودية اليوم، أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أن الاعتداءات على بعثة المملكة العربية السعودية الدبلوماسية فى طهران تأتى فى إطار السياسات العدوانية لحكومة إيران، وتدخلها المستمر فى الشئون الداخلية لدول المنطقة، وإمعانها فى التحريض والتأجيج، وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية فى المنطقة، تعد السبب الرئيس لحالة التأزم وعدم الاستقرار والحروب التى تشهدها منطقتنا، ومن دولة عضو لم تحترم ميثاق منظمتنا ولا مبادئها المستمدة من ديننا الإسلامى الحنيف.

وأضاف فى كلمة له اليوم أمام الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامى الذى يعقد بمقر المنظمة بجدة، قد بلغ بحكومة إيران التحدى والاستفزاز إلى الدرجة التى يعلنون فيها، وبتفاخر أن بلادهم باتت تسيطر على أربعة عواصم عربية وأنهم يدربون 200 ألف مقاتل فى عدد من بلدان المنطقة، مما يشكل دليلاً واضحاً على سياسات إيران الحالية تجاه جيرانها ودول المنطقة العربية.

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مصر 365

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