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قوات الجيش والمقاومة اليمنية تقتل 17 من المليشيات فى اشتباكات بمأرب

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قوات الجيش والمقاومة اليمنية تقتل 17 من المليشيات فى اشتباكات بمأرب قوات الجيش والمقاومة اليمنية تقتل 17 من المليشيات فى اشتباكات بمأرب

>قتل حوالى 17 من مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع على عبد الله صالح اليوم الخميس فى اشتباكات جرت بين قوات الجيش والمقاومة وعناصر المليشيات بمنطقة (المشجح) شمال مديرية (صرواح) بمحافظة مأرب.

وذكر مركز (سبأ) الإعلامى - التابع للمقاومة - أن المليشيات حاولت الهجوم على قوات المقاومة فى المشجح، ولكن عناصر الجيش والمقاومة تصدت لها وأجبرتها على التراجع واستطاعت التقدم فى عدد من المواقع فى المشجح التى تقع بالقرب من مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء .

ومن ناحية أخرى، قامت طائرات التحالف العربى بقصف مواقع المليشيات فى المشجح ودمرت مخزنا للاسلحة لهم، يذكر أن المليشيات ما زالت تسيطر على أجزاء من مديرية صرواح وجبل هيلان، وتقوم قوات الجيش والمقاومة بمحاولات لإخراجهم من أخر معاقلهم بالمحافظة .

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