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«الشروق التونسية» تُعلن «بوعزيزي» جديد يضرم النار في جسده بالقصرين التونسية

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«الشروق التونسية» تُعلن «بوعزيزي» جديد يضرم النار في جسده بالقصرين التونسية «الشروق التونسية» تُعلن «بوعزيزي» جديد يضرم النار في جسده بالقصرين التونسية

بوعزيزي

أقدم أحد الشبان المحتجين في مدينة القصرين  قبل قليل على إضرام النار في جسده، وذلك حسبما أفادت جريدة الشروق التونسية.

قالت صحيفة الشروق التونسية إن مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى مدينة القصرين التونسية، والتي شهدت أعمال عنف منذ الأمس، وأن الجيش التونسي تصدي لها.

وقطع رئيس الوزراء الحبيب الصيد زيارته للخارج حيث كان يشارك في أعمال القمة الاقتصادية في دافوس للوقوف على آخر المستجدات التي شهدتها بلاده خلال اليومين الماضيين.

ووقال مراسل سكاي نيوز إن مئات الشباب يقطعون الطريق الرئيسي في مدينة القصرين بتونس.

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