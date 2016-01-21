أخبار المغرب اليوم.. مدريد والرباط ينقذان 7000 مهاجر فى 2015

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول تقرير قدمته وزيرة الهجرة الإسبانية آنا باستور، جاء فيه أن المغرب وإسبانيا أنقذا 7000 مهاجر غير شرعى من إفريقيا وجنوب الصحراء من الغرق فى عرض السواحل المغربية الإسبانية، بعد أن خرجوا من السواحل المغربية صوب السواحل الإسبانية فى عام 2015.

أخبار المغرب اليوم..

>وتناولت أخبار اليوم أيضا، تمكن المكتب المركزى للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة للاستخبارات المغربية من اعتقال 3 عناصر متطرفة تنشط بمدينة طنجة شمالا موالية لتنظيم "داعش" الإرهابى.

وأوضح المكتب أن المشتبه فيهم كانوا على صلة بمسلحين مغاربة بسوريا والعراق وكانوا يخططون للقيام بعمليات سطو وسرقات بهدف الحصول على أموال من أجل تمويل مشروع التحاقهم بمعسكرات الجماعة الإرهابية بسوريا.

كما رصدت أخبار المغرب اليوم، أن أزمة الجزائر الاقتصادية بعد تراجع دخلها من موارد العملة الصعبة التى تؤمنها صادراتها من البترول الخام بمستويات قياسية لم يسبق لها مثيل، والتى قاربت 41 % خلال العام الماضى، ستصب فى صالح تقريب العلاقات مع المغرب.

ويسعى المسئولون الحكوميون والقائمون على الحكم بالجزائر إلى طمأنة رجال الأعمال الأجانب والمحليين والفئات الشعبية العريضة التى تعتبر الأكثر عرضة لتبعات تراجع أداء الاقتصاد الجزائرى المرتبط عضويا بصادرات البترول منذ عقود.