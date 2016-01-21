أخبار الأردن اليوم.. الاتحاد الأوروبى يجدد دعمه لعمان كحليف استراتيجى

ركزت أخبار الأردن اليوم، حول تجديد الاتحاد الأوروبى لموقفه الثابت والداعم للأردن فى كافة المجالات وخاصة فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها المنطقة، واصفا الأردن بالحليف الاستراتيجى غير القابل للاستغناء عنه أو تغييره باعتبار المملكة الأردنية الهاشمية تعمل على استقرار وأمن وسلامة المنطقة.>كما تناولت أخبار الأردن اليوم، استقبال رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردنى الدكتور عبد الله النسور فى مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس وزير الدفاع اليونانى بانوس كامينوس والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء الذى حضره رئيس هيئة التخطيط فى القوات المسلحة الأردنية والسفيرة اليونانية فى عمان بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

ورصدت أخبار الأردن اليوم أيضا، كلمة نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، فى المنتدى العالمى للتعليم تحت ظروف الأزمات والحالات الطارئة الذى بدأ أعماله اليوم فى العاصمة البريطانية لندن.

وعرض الذنيبات فى الكلمة الآثار الكبيرة للأزمة السورية على الأردن وتداعياتها القوية على موارده المحدودة وبخاصة فى قطاع التعليم، قائلا إن عدد اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضى الأردنية بلغ نحو مليون ونصف المليون لاجئ يشكلون ما نسبته 20% من سكان المملكة، مبينا أن عدد الطلبة السوريين على مقاعد الدراسة فى المدارس الحكومية بلغ نحو 145 ألف طالب يعاملون معاملة الطالب الأردنى فى الحصول على فرص التعليم الملائمة.