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أخبار العراق اليوم.. فرنسا عازمة على تحرير الرقة والموصل

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أخبار العراق اليوم.. فرنسا عازمة على تحرير الرقة والموصل أخبار العراق اليوم.. فرنسا عازمة على تحرير الرقة والموصل
ركزت أخبار العراق اليوم على عمليات طيران التحالف الدولى فى العراق، كما تناولت أخبار اليوم عزم الرئيس الفرنسى على تفعيل عملياتها فى سوريا والعراق.

أخبار العراق اليوم


>أغار طيران العراق والتحالف الدولى على مواقع وتجمعات ومستودعات أسلحة وعتاد وآليات لتنظيم داعش الإرهابى فى قواطع العمليات ضد التنظيم، مما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين. وذكرت خلية الإعلام الحرب بقيادة العمليات المشتركة مساء مساء أمس الأربعاء، أن طيران التحالف الدولى نفذ 22 طلعة جوية على الرمادى مركز محافظة الأنبار، أسفرت عن قتل 9 إرهابيين وتدمير خطوط إمداد وثلاث مواقع قتالية وسيارتين مفخختين ومدفع هاون وسلاحين ثقيلين.

أخبار العراق اليوم


>أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند عزم بلاده على تفعيل عملياتها فى سوريا والعراق، مشددا على أنها تهدف إلى تحرير الرقة والموصل من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى.

وفى كلمة ألقاها الخميس 21 يناير أمام حشد من الدبلوماسيين الفرنسيين والأجانب فى باريس قال: "تشمل استراتيجيتنا تحرير الرقة والموصل".

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