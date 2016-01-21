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أخبار سوريا اليوم.. منظمات العالم تطالب بإجراءات فورية لإنهاء معاناة سوريا

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أخبار سوريا اليوم.. منظمات العالم تطالب بإجراءات فورية لإنهاء معاناة سوريا أخبار سوريا اليوم.. منظمات العالم تطالب بإجراءات فورية لإنهاء معاناة سوريا
تناولت أخبار سوريا اليوم، تصريحات مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا حول ميعاد مباحثات السلام بشأن سوريا، كما ركزت أخبار سوريا اليوم، على مناشدة أكثر من 100 منظمة إنسانية وإغاثية قادة العالم اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المعاناة فى سوريا.

أخبار سوريا اليوم


>ناشدت أكثر من مائة منظمة انسانية وإغاثية قادة العالم اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المعاناة فى سوريا كرفع الحصار المفروض على بعض المدن والعمل من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار. وضمت هذه المناشدة أبرز هيئات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من بينها الصليب الأحمر الدولى و"أنقذوا الأطفال" و"أوكسفام".. فيما طالبت هذه المنظمات حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس هذه المنظمات بالعمل للتوصل إلى حل دبلوماسى ينهى الصراع الدائر فى سوريا بشكل نهائى .

أخبار سوريا اليوم


>أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دى ميستورا أن محادثات السلام بشأن "سوريا" قد لا تبدأ كما هو مخطط لها فى جنيف فى الـ 25 من يناير الجارى، مشددا على ضرورة قيام القوى الكبرى بمواصلة الضغط الدبلوماسى على الأطراف المتحاربة للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأوضح ميستورا فى مقابلة مع محطة "سى ان ان" الأمريكية من منتجع دافوس السويسرى، أوردها راديو "سوا" الأمريكى، أنه سيعلم الأحد المقبل ما إذا كانت المفاوضات ستجرى فى اليوم التالى، لكنه أضاف إنها يجب أن تكون محادثات "جادة بشأن السلام" مرتبطة ببوادر ملموسة مثل وقف إطلاق النار والسماح بدخول قوافل الإغاثة.

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مصر 365