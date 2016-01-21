"صحافة المواطن".. قارئ يشارك بصور من موقع انفجار الهرم

أرسل أحد القراء لـ"اليوم السابع" صور من موقع حادث الانفجار الذى وقع منذ قليل فى شارع الهرم بالجيزة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح القارئ أن الانفجار وقع شارع سيد البهنساوى، المتفرع من شارع ترعة السيسى بمنطقة الهرم، وأن هناك ضحايا من سكان المنطقة.
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