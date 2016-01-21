"صحافة المواطن".. قارئ يشارك بصور من موقع انفجار الهرم

أرسل أحد القراء لـ"اليوم السابع" صور من موقع حادث الانفجار الذى وقع منذ قليل فى شارع الهرم بالجيزة.

وأوضح القارئ أن الانفجار وقع شارع سيد البهنساوى، المتفرع من شارع ترعة السيسى بمنطقة الهرم، وأن هناك ضحايا من سكان المنطقة.

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