بالفيديو والصور.. آلاف يهتفون ضد الإخوان فى جنازة شهداء العريش بكفر الشيخ

ردد الآلاف هتافات مدوية ضد الإخوان و الإرهابيين أثناء الجنازة العسكرية التى شهدتها مدينة كفر الشيخ أمام مسجد الاستاد الرياضى، لتشييع جثامين شهداء العريش الأربعة، ومنها "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله" ، و" لله أكبر.. الله أكبر" ، " و لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله" ،" لا إله إلا الله الإرهابيين أعداء الله "، مطالبين بالقصاص من الإرهابيين القتلة الذين يقتلون الأبرياء بدون ذنب اقترفوه.

تقدّم الجنازة العسكرية حملة أكاليل الزهور ورجال الموسيقى العسكرية، وخلفهم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد الشرقاوى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية.

والشهداء الذين تم تشييع جنازتهم هم النقيب محمد نادر، من مدينة كفر الشيخ، والنقيب محمد فؤاد شحاتة، من سيدى سالم، والمجند إبراهيم سعد رجب هيشمة، من قرية "الروس" بمركز مطوبس، ورجب مصطفى عبده حسن عوينات، من قرية "البرمبال".

كما تقدم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمد الشرقاوي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء محمد عاطف شلبى مساعد وزير الداخلية؛ مدير أمن كفر الشيخ، الآلاف من المشيعين لجنازة شهداء الوطن الأبطال من رجال قوات الشرطة.

واكتست محافظة كفر الشيخ بحالة من الحزن والبكاء والألم، وشهدت شوارعها حالة حداد على أرواح الشهداء، فى موكب جنائزى مهيب، ليصطف حملة أكاليل الزهور مصحوبة بعزف الموسيقى العسكرية الحزينة لوداع الشهداء فى أحداث ميدان" العتلاوى" دائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء الذى أسفر عن استشهاد 5 من جنودنا الأبطال والذين استهدفتهم يد الغدر، من قِبل مجموعات إرهابية جبانة قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية.

كما تقدم تشييع الجنازة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بكفر الشيخ، وتم نقل الشهداء عبر سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مسقط رأسهم بمركزى مطوبس وسيدى سالم، لدفنهم بمقابر عائلتهم، وسط زغاريد النساء وعدد غفير من المشيعين، فيما انهار أصدقاء وأقارب الشهداء لدى تشييع الجثامين التى تم لفها بأعلام مصر.

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