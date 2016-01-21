انتقال مدير أمن الجيزة لتفقد موقع انفجار عبوة ناسفة بالهرم

انتقل اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير المباحث، لتفقد الحالة الأمنية والوقوف على ملابسات حادث انفجار عبوة ناسفة فى ارتكاز أمنى بمنقطة اللبينى بالمريوطية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى والعقيد إبراهيم حسين والفريق المرافق لهم للقيام بعمليات التمشيط.

-3 ضحايا و15 مصابا حصيلة انفجار عبوة ناسفة فى شارع الهرم

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