استشهاد شرطي وإصابة 12شخصًا في انفجار عبوة ناسفة أثناء مداهمة وكر إرهابي بالمريوطية

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية استشهاد أمين شرطة وإصابة 12 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر إرهابي بمنطقة المريوطية بالجيزة.

وقال المصدر الأمني ، إن معلومات كانت قد وردت إلى الأجهزة الأمنية وأكدتها التحريات السرية مفاداها اختباء عدد من العناصر الإرهابية داخل إحدى الشقق بأحد الشوارع المتفرعة من شارع “اللبيني” بمنطقة المريوطية بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، قامت قوة أمنية بمداهمة الشقة المشار إليها وبتفتيشها عثر على عدد من العبوات المتفجرة، وأثناء فحصها انفجرت إحداها مما أدى إلى استشهاد أمين شرطة وإصابة 12 آخرين.

وأشار المصدر إلى أن خبراء المفرقعات يقومون حاليا بالتعامل مع العبوات المتفجرة الأخرى التي عثر عليها ، وذلك بعد فرض طوق أمني بمحيط العقار الذي شهد الانفجار.

ا ش ا