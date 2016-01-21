حوار في الجول – محمد عودة يتحدث عن العشري ' الذي بذل كل شيء للمقاولون ولكن '

أبدى محمد عودة القائم بأعمال المدير الفني للمقاولون العرب حزنه لرحيل طارق العشري مدرب الفريق مؤكدا أنه بذل كل شيء من أجل قيادة ذئاب الجبل لبر الأمان.

وكان المقاولون قد قرر إقالة العشري من منصبه بعد خوضه لـ10 مباريات لم يحقق خلالها الفوز سوى مرة واحدة فقط.

ويحتل المقاولون المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط بعد خوضه لـ15 مباراة.

وتحدث محمد عودة لـFilGoal.com قائلا:"حزين للغاية لرحيل العشري، لقد قدم كل ما لديه من أجل الفريق ولم يحالفه التوفيق".

وأكمل"العشري مدرب كبير للغاية ومن أصحاب الخبرات ولكنه لم يكن محظوظا مثل أحمد حسن مع بتروجيت".

وتابع"طلعت يوسف جاء بعد أحمد حسن ليقود بتروجيت وتتحسن النتائج، وذلك هو عامل التوفيق الذي أتحدث عنه".

وواصل"العشري بذل كل شيء من أجل إعادة المقاولون للطريق الصحيح ولم يكن هناك أي سلبيات له ولم يقصر في أي شيء، ولكن سوء التوفيق كان كبيرا".

وبسؤاله عن إذا ما كان سيتولى مسؤولية تدريب الفريق بشكل رسمي علق"لم يبلغني أحد من الإدارة بذلك القرار بشكل رسمي".

وتابع"شرف كبير بالطبع أن أكون مدربا للفريق، ولكن هذا الحديث سابق لأوانه".

وأتم"أهم شيء الآن هو أن أعود بالفريق للطريق الصحيح وسأبذل قصارى جهدي معه حتى آخر ثانية لي في مهمتي الحالية".

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