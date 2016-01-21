محافظة الإسكندرية تمنع أعمال تخريب أو رفع أنقاض فيلا "أجيون"

منعت محافظة الإسكندرية مالك فيلا جوستاف اجيون بمنطقة وابور المياه، من محاولة رفع أنقاض الفيلا المهدومة منذ عام 2014 والاستفادة من الأرض، ووقف أى إجراءات فى التعامل مع العقار لحين دفع الغرامات المقررة عليه.

وصرح على مرسى رئيس حى وسط بأنه فى 14 / 11 / 2013 تم رفع فيلا اجيون من مجلد التراث بموجب قرار وزير الإسكان فى ذلك الوقت بناء على حكم محكمة، وفى 15/1 / 2014 صدر للفيلا ترخيص هدم بموجب حكم محكمة، وقد قام مالك العقار فى 5/2 / 2014 بالبدء فى تنفيذ قرار الهدم وتم إيقافه من قبل المحافظة بعد حدوث تلفيات فى الجزء الشرقى من الفيلا لكنه استأنف أعمال الهدم فى 15/2/2014 وأحدث تخريب وهدم سقف العقار والحوائط الحاملة، مما نتج عنه هدم جزء كبير من الفيلا، وأحدث ضررا بالغا بواجهتها، وتم إيقاف أعمال الهدم وتحرير المحاضر اللازمة ومخاطبة مجلس الوزراء لنزع ملكية العقار .

وأضاف فى بيان رسمى صادر من محافظة الإسكندرية أنه فى 28/11/2015 صدر حكم محكمة برفض قرار نزع ملكية العقار من المالك، وعليه قام المالك بمحاولة رفع الأنقاض فتم إيقافه واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحاضر للأزمة وعرض الموضوع كاملا على جهات الاختصاص لإبداء الرأى الفنى والقانونى فيه.