استجابة لليوم السابع.. محافظ القليوبية يجتمع بالمتضررين من تقاوى البطاطس الفاسدة

قام الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية بمقابلة فلاحى قرية طحلة، المتضررين من شراء تقاوى بطاطس تالفة ومصابة بالعفن من الجمعية الزراعية بالقرية، استجابة لما نشره "اليوم السابع" بعنون "فلاحو قرية طحلة بالقليوبية يستغيثون: استلمنا 450 طن تقاوى بطاطس "تالفة".. و100 فدان تتوقف عن الزراعة 5 سنوات.. وإعادة تأهيلها يحتاج للتجريف بتكلفة 20 ألف جنيه لـ10 قراريط ".

وكان "اليوم السابع" نشر تحقيقا جاء فيه، فوجئ فلاحو قرية طحلة بمحافظة القليوبية، بعد استلامهم تقاوى محصول البطاطس الصيفى من الجمعية الزراعية التابعة للإدارة الزراعية ببنها، وزراعتها فى الأرض أنها تالفة ومصابة بالعفن البنى، أو "سرطان التقاوى"، وطالبوا المسئولين بالتدخل لإنقاذهم من تحمل تلك الخسائر المالية الكبيرة والخاصة بـ"قيمة إيجار الأرض، وقيمة التقاوى، ومصروفات الزراعة، بخلاف ضياع الموسم الزراعى عليهم وأرباحه، بما يمثله لهم من مصدر رزق وحيد وأسرهم.

وقال عدد من الفلاحين المتضررين، لـ"اليوم السابع"، إنهم استملوا بداية الشهر الجارى من الجمعية الزراعية بطحلة 450 طنا من تقاوى البطاطس الصيفى، لزراعة 100 فدان، وأثناء مسح الأرض قبل بدء عمليات الرى، وجدوا أن البطاطس تعرضت للاسمرار والتعطن مما يدلل على إصابتها بسرطان التقاوى، مشيرين إلى أنهم تحملوا مصروفات إحضار مهندسين زراعيين لفحص أراضيهم، والذين أكدوا لهم أن كافة الأراضى لا يمكن زراعتها بمحصول البطاطس مجددا إلا بعد مرور 5 سنوات، حتى تختفى آثار تلك التقاوى. وأضافوا أنهم حرروا محضر رقم 609 إدارى مركز بنها 2016، لإثبات حقهم، مشيرين إلى أنهم توجهوا للمحافظ والذى بدوره شكل لجنة لفحص الأراضى، إلا أن مسئولى الجمعية الزراعية بطحلة اصطحبوا أعضاء لجنة المحافظة لأراض لم يحصل أصحابها على التقاوى نفسها، لضياع حقوقهم، مما دفعهم للتوجه مجددا إلى المحافظ والذى وعدهم بتشكيل لجنة ثانية ومحاسبة الأولى. وأشار الفلاحون، إلى أن ملاك الشركة الموردة يساومهم للحصول على مبالغ مالية مقابل الصمت على فساد التقاوى، وتمرير المشكلة، لافتين إلى أنهم بذلك سيتوقفون عن الزراعة لمدة 5 سنوات، وإلا فأنهم سيضطرون إلى تجريف الأرض 70 سم بجرار، وإحضار تقاوى من جديد، مشيرين إلى أن تكلفة تجهيز 10 قيراط تحتاج 20 ألف جنيه، لجلب سماد ومواد تسمح بالزراعة بالأرض من جديد، مضيفين:"مدير الجمعية قال لنا لموا الموضوع وبلاش شوشرة خدوا فلوس وربنا يعوض عليكم".

وأمر أحمد البطل، وكيل أول نيابة مركز شرطة بنها، بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الزراعة لفحص كميات كبيرة من تقاوى البطاطس، لبيان عما إذا كانت صالحة للاستخدام الآدمى من عدمه. وتلقى العميد عادل محروس مأمور مركز شرطة بنها بلاغا من 30 مزارعا أكدوا فيه أنهم قاموا بشراء كميات من شكائر تقاوى البطاطس من الجمعية الزراعية بقرية طلخا زنة الشيكارة 60 كيلو بسعر 500 جنيه، وبعدما قاموا بوضع تلك التقاوى فى أراضيهم وجدوها تألفة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 652 إدارى مركز شرطة بنها وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.