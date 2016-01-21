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زيزو: لا أفكر في الاستمرار كمدير فني للأهلي

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زيزو: لا أفكر في الاستمرار كمدير فني للأهلي زيزو: لا أفكر في الاستمرار كمدير فني للأهلي

أغلق عبد العزيز عبد الشافي الباب أمام إمكانية استمراره في منصب المدير الفني للأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتولى "زيزو" تدريب الأهلي بشكل مؤقت في مباراتي الإسماعيلي والاتحاد بعد الرحيل المفاجيء للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقال زيزو: "لا أنتظر فرصة الحصول على منصب المدير الفني للأهلي، والموضوع خارج تفكيري تمامًا".

وأضاف عبر قناة الحياة 2: "هناك مهمة بدأتها في رئاستي لقطاع الكرة، بشأن وضع خطة مستقبلية، وأسعى لاستكمال هذه المهمة".

وبرر زيزو: "كما أن منصب المدير الفني للأهلي، أمر لا يناسب المرحلة العمرية لي على المستوى الرياضي وليس سني فقط".

وعن هوية المدير الفني القادم للأهلي، أجاب: "اتفقت مع محمود طاهر رئيس النادي، وطاهر الشيخ عضو المجلس على تأجيل الحديث في هذا الملف لبعد مباراة الاتحاد".

وأتم زيزو: "كل الخيارات متاحة سواء مصري أو أجنبي، فالعلم أصبح متاحًا للجميع، فالمدير الفني القادم ليس مرتبطًا بجنسية معينة".

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