مران الاتحاد – بونتس لا ينوي الدفاع أمام الأهلي.. وعودة الأدهم

عاد عاشور الأدهم لاعب وسط الاتحاد السكندري لتدريبات فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة 16 للدوري المصري باستاد الإسكندرية.

ويحتل الاتحاد الترتيب الثامن برصيد 22 نقطة فيما يأتي الأهلي وصيفا برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر.

وذكر مراسل FilGoal.com ان هشام شحاتة وعاشور الأدهم قد عادا من الإيقاف وشاركا في تدريبات الاتحاد استعدادا للقاء الأهلي.

ويخوض الاتحاد مرانه الرئيسي في العاشرة والنصف صباح الجمعة.

وقال ليونيل بونتس المدير الفني للاتحاد إنه لن يعتمد على الدفاع البحت أمام الأهلي لكنه سيركز على إغلاق المساحات أمام مفاتيح لعب الأهلي في وسط الملعب.

وشدد للصحفيين: "لا أحب فكرة الدفاع البحت أمام الفرق الكبيرة".

ويغيب عن الاتحاد هاني سعيد وعبد الرحمن فاروق للإيقاف بعد أحداث مباراة المصري البورسعيدي التي انتهت بالتعادل 1-1.

ويدخل الاتحاد مواجهة الأهلي بعد خسارته من سموحة 2-0 في لقاء الجولة 15.