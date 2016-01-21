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الداخلية: أحداث عنف 25 و28 يناير لن تتكرر ولا مانع من الاحتفال فى التحرير

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الداخلية: أحداث عنف 25 و28 يناير لن تتكرر ولا مانع من الاحتفال فى التحرير الداخلية: أحداث عنف 25 و28 يناير لن تتكرر ولا مانع من الاحتفال فى التحرير
قال اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، إن ما حدث فى 25 يناير و28 يناير 2011 من إحراق الأقسام وفتح السجون لن يتكرر مرة أخرى.

وعن الاحتفال فى ذكرى ثورة 25 يناير فى ميدان التحرير، أكد جاد الحق فى تصريحاتٍ إعلامية له: "كل شىء يُدْرَس، وأعتقد أنه لا يوجد ما يمنع ذلك، ولن نمكن أحد من منع تقدم وسعادة المصريين".

وأضاف: "هناك خطط تشمل كافة السيناريوهات والاستعدادات من أسلحة ثقيلة فى كافة المنشآت الشرطية، وسنطبق القانون وسنتعامل بحسم وصرامة فى مواجهة كل من تسول له نفسه الاعتداء على أى منشأة شرطية، أو يروع أى مواطن فى الشريفة".

وحَذَّرَ جاد الحق، المخربين من الاعتداء على المنشآت الشرطية أو المواطنين، مؤكّدًا أن الداخلية اتخذت إجراءات استباقية واحترازية من خلال التنسيق المتسمر مع كافة الأجهزة المعنية، لإجراء حملات مكثفة بصورة يومية.


>"الداخلية": "كافة سيناريوهات ذكرى 25 يناير متوقعة ومعمول حسابها"

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