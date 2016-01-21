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تكريم الزميل إسلام أسامة لحصوله على المركز الأول بمسابقة شوكان للتصوير الصحفى

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تكريم الزميل إسلام أسامة لحصوله على المركز الأول بمسابقة شوكان للتصوير الصحفى تكريم الزميل إسلام أسامة لحصوله على المركز الأول بمسابقة شوكان للتصوير الصحفى
كرمت لجنة تحكيم مسابقة "شوكان" للتصوير الصحفى الزميل إسلام أسامة مصور "اليوم السابع" الحاصل على المركز الأول بجائزة شوكان للتصوير الصحفى اليوم الخميس بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

وكانت قد أعلنت لجنة تحكيم مسابقة "شوكان" للتصوير الصحفى منذ أيام، أسماء الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى فى المسابقة، وفاز إسلام أسامة بالمركز الأول عن صورة مقتل شيماء الصباغ فى طلعت حرب، وفى المركز الثانى جاءت جهاد حمدى بصورة احتفالات جماهير الزمالك.

وفاز بلال دردير بالمركز الثالث، عن صورة مقتل طفل أثناء تظاهرة بعين شمس، وفى المركز الرابع مكرر فاز سامح أبو الحسن بصورة بكاء إسراء الطويل، والسيد الباز فى صورة انهيار زوجة المقدم الوتيدى أثناء جنازته، وفاز بلال وجدى بالمركز الخامس عن صورة مقتل متظاهر بناهيا فى أول أيام عيد الأضحى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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