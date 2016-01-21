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بالصور.. الآلاف يشيعون جثامين شهداء حادث "العريش" بكفر الشيخ

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بالصور.. الآلاف يشيعون جثامين شهداء حادث "العريش" بكفر الشيخ بالصور.. الآلاف يشيعون جثامين شهداء حادث "العريش" بكفر الشيخ
شيع الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، جاثمين 4 شهداء من شهداء كمين العريش، وهم النقيب محمد نادر، من قرية الروس التابعة لمركز مطوبس، والنقيب محمد فؤاد من قرية الملاحة التابعة لمركز سيدى سالم، والمجند إبراهيم سعد رجب هيشمة من قرية الروس، ورجب مصطفى عبده حسن عوينات من قرية البرنمبال.

وأدى الآلاف صلاة الجنازة على جثامين الشهداء الأربعة بمسجد الاستاد الرياضى، وأم الصلاة الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، فى حضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع، مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأشرف صحصح، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعدد من قيادات التربية والتعليم، والشباب والرياضة.

وشهدت الجنازة سقوط والدة النقيب محمد نادر كامل مغشيًا عليها أمام المسجد، كما شهدت الجنازة حالة إغماء لزوجة ووالدة النقيب محمد فؤاد، وبكاء مستمر لأقارب إبراهيم سعد رجب هيشمة، ورجب مصطفى عبده حسن عوينات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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