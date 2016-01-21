بالصور.. قيادات "الرى" بالشرقية يكرمون رئيس قطاع حماية نهر النيل الجديد

نظمت مديرية الرى و الموارد المائية بالشرقية، حفل تكريم اليوم للمهندس صلاح عز، بمناسبة ترقيتة لرئيس قطاع حماية و تطوير نهر النيل.

و شارك فى الحفل الذى أقيم بنادى الرى بالزقازيق، المهندسة إيمان سالم خضر عضو لجنة الرى بمجلس النواب، والمهندس مصطفى شحاته مدير عام مشروعات التوسع بشرق الدلتا، والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس الإداره المركزيه لتوزيع المياه، و المهندس مدحت مدير التخطيط بطنطا، ومحمود السعدى وكيل الوزارة، و قيادات المديرية، منهم السيد المهندس محمد عبد العظيم مدير عام التخطيط والاستثمار لمحافظة الشرقية، والمهندسة مايسة وكيل إدارة رى غرب الشرقية، والمهندس مدحت رئيس ورشه رى الصالحية.

و يشار إلى أن المهندس صلاح عز عمل كوكيل للوزالرة بالشرقية لمدة عامين، تمكن خلالها من تطوير العمل و إزالة عدد كبير من الإشغالات و التعديات على مجرى النهر، بالإضافة لحل مشكلات نقص مياه الري بقطاع الشمال للمحافظة.



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