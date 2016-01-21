كرة يد – 5 مباريات مثيرة في اليوم الأول من كأس إفريقيا ' نتائج كبيرة '

أمور عدة تحدث عنها أيقونة الكرة المصرية محمد أبو تريكة في حوار نشره موقع مجلة "الأهرام العربي" يوم الأحد، أوضح فيه العديد من الأمور.

ما بين ما حدث في الكويت وأزمة النادي الأهلي الإدارية الحالية وظهوره لتحليل المباريات في القنوات المصرية إلى احتمالية عودته في منصب بالأهلي مرورا بالحديث حول عروض الاحتراف ومستقبله، هكذا كان حوار أبو تريكة.

وكل ما يلي على لسان الأسطورة رقم 22.

ما حدث في الكويت

"لم أكن أرغب في الحديث عن ما حدث في الكويت مطلقا لأنه لم يكن بجديد .. سبق لي أن شاركت في مناسبات عديدة ومباريات ودية وخيرية في عدد من البلدان العربية الشقيقة دون الحصول علي مقابل مادي .. وما فعلته كان سيفعله أي مواطن مصري مثلي"

"عندما تلقيت الدعوة من الجهة المنظمة وقبل سفري إلى الكويت أخبروني بأمر المقابل المادي ، ورفضت في حينها"

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"عندما علم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر (أمير الكويت) برفضي الحصول علي مقابل مادي طلبني للمصافحة بين شوطي المباراة وقال لي شكرا على تلبية الدعوة .. وشكرا على موقفك ..وده مش غريب علي إخوانا المصريين .. وأجبته قائلا لا شكر على واجب .. الكويت بلدي ..و أي مصري غيري كان هايعمل كده ".

أزمة الأهلي

"أين أبو تريكة من الأهلي؟ عدت أدراجي واستعدت أيام طفولتي .. عدت مشجع درجة ثالثة .. وهذا يكفيني ويرضيني ويسعدني"

"عمري ما كنت بعيدا عن النادي الأهلي .. العلاقة بيني وبين بيتي لا تحكمها مناصب ولا أدوار ، أنا قريب أكثر مما تتخيلون.. أتابع كل المشاهد باهتمام ، وأعلق على الأحداث والتداعيات" .

"طبيعي أن تشغل الأزمة الأخيرة الرأي العام ، كون أن الأزمة هي الأولى من نوعها في تاريخ نادينا ولكن أنا متفائل و(مش قلقان) أبدا على الأهلي لان ما يحدث سنة كونية وأمر طبيعي"

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"طبيعي أن يحدث تراجع وأزمات بعد عهد ذهبي طويل .. وأقول للجماهير وللمحبين اطمئنوا على الأهلي "

"النادي الأهلي غني بأبنائه ورجالة الكبار المخلصين .. وأنا أقف في آخر الطابور كوني آخر المعتزلين وليس دوري أن أتدخل وأثق في قدرة رجال وأبناء الأهلي في تخطي هذه الكبوة مهما كانت التداعيات ."

"الأهلي لا تحكمه نظرية المؤامرة".

"لم أتلق يوما أي عرض رسمي من إدارة النادي لشغل أي منصب.. ولو عرض علي سأرفض لأني لست مؤهلا لشغل أي منصب سواء إداري أو فني .. أنا مازلت في مرحلة الإعداد"

"لم أستلم مستحقاتي من الأهلي حتى الآن .. ولكني أؤكد لكم أن الأمر لا يشغلني ولن يفسد علاقتي ببيتي أبدا".

"لو كنت على خلاف مع مجلس الإدارة الحالي .. لما قبلت ورحبت بدعوة الاحتفالية التي أقامها النادي الأهلي مؤخرا بمناسبة توقيع عقد الرعاية .. وما بيني وبين النادي الأهلي لا يقاس ولا تحكمها الأموال .. وأمر المستحقات المالية خاص بيني وبين النادي فقط".

بيسيرو

"لو القرار يعود لي.. كمشجع كنت سأختار عودة مانويل جوزيه طبعا"

"مجلس الإدارة هو صاحب القرار الأول والأخير .. ولا يجب التدخل في قراراته أو الضغط عليه عند اتخاذ أي قرار.. ويجب على الجماهير أن تدعم أي قرار لمجلس الإدارة"

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عرض احتراف

"هذه المرة ليست شائعة .. إنها حقيقة .. منذ شهرين تلقيت عرضا للاحتراف في الدوري الأمريكي الذي يستقطب حاليا نخبة من نجوم الكرة العالمية"

"وبالطبع رفضت حتى مجرد فكرة مناقشه العرض.. وبالمناسبة تلقيت عروض أخرى للاحتراف في أوروبا عقب إعلان اعتزالي مباشرة"

"أقوم حاليا بعمل معايشات في أقوى الأندية الأوروبية سواء في ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا.. هدفي هو تأهيل نفسي جيدا .. ولكن بصراحة لا أجد نفسي كمدرب".

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أبو تريكة الجديد

"لا يوجد خليفة لكل لاعب .. كل لاعب له شخصيته"

"الحمد لله الكرة المصرية رغم كل شيء مليئة بالمواهب وعلي رأسهم أمل الكرة المصرية محمد صلاح .. وهناك من هم بالفعل أحسن مني .. وسيحققوا ما لم أحققه" .

"الحلم الذي لم أحققه.. اللعب في كأس العالم".

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أفضل لاعب في إفريقيا

" الآن مسألة الاختيار تتم بعدالة أكثر من أي وقت مضي ، الاختيار الآن يتم وفقا للنظام الذي يتم عن طريقة اختيار أحسن لاعب في العالم ، أعني عن طريق تصويت المدربين والخبراء والجماهير أيضا ، وفي الماضي كان الاختيار قاصرا علي أعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي ".

"عدم فوز أي لاعب عربي بالجائزة في الأعوام الأخيرة محزن حقا ، كنت أتمني فوز محمد صلاح بها ، وكنت أتوقع فوز الجزائري ياسين براهيمي بها، أو أن يحتفظ يايا توريه باللقب والجائزة ".

التحليل

وسرد الحوار في النهاية عدة كلمات قالها أبو تريكة.. أهمها أنه قد يعود للتحليل عبر القنوات المصرية خلال الدربي المقبل يوم 9 فبراير.